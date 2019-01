Griekspoor speelt openingspartij tegen Tsjechië in Davis Cup

Theo Middelkamp investeert in kennis en facilitei­ten

9:20 WUUSTWEZEL - De trainingsopbouw bij de Zeeuwse wielervereniging Theo Middelkamp is als vanouds afgestemd op een eerste piek in de Omloop van de Braakman, de opening van de topcompetitie vanuit Philippine op zaterdag 30 maart. Ploegleider Ad Polak is daags voor de ploegenpresentatie van vrijdagavond in Heinkenszand optimistisch gestemd. ,,We willen als opleidingsploeg blijven concurreren met de teams die tegen ons aanleunen en hopen dat onze talenten weer wat verder doorgroeien.”