Griekspoor plaatst zich voor challengerfinale in Banja Luka

LIVE LIVE | Opstelling Goes bekend, eerste nederlaag voor Hoek

16:43 VLISSINGEN - Een nieuwe zaterdag, een nieuwe speelronde voor de Zeeuwse ploegen in de derde divisie. Hoek ging voor de eerste keer dit seizoen onderuit in competitieverband. De ploeg verloor bij Ter Leede met 3-2. Goes ontvangt later op de middag de amateurs van Ajax, die vorige week met 6-1 over de knie werden gelegd door Hoek.