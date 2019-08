Griekspoor geeft plek op US Open weg

Tallon Griekspoor had een plek in het hoofdtoernooi van de US Open voor het grijpen, tot de zenuwen ineens toesloegen. De 23-jarige Haarlemmer won in de beslissende kwalificatieronde tegen de Argentijn Marco Trungelliti de eerste set met 6-3 en stond in de tweede met 3-0 voor, maar gaf de partij daarna volledig uit handen.

Griekspoor serveerde zo slecht dat hij tien games op rij verloor. De Noord-Hollander verspeelde daarmee zijn kansen op een debuut in het hoofdtoernooi in New York. De nummer 194 van de wereld moest de beslissende set met 6-2 afstaan aan Trungelitti, die iets lager staat op de mondiale ranglijst (205ste).

Griekspoor had zijn eerste twee partijen in de kwalificatie steeds in twee sets gewonnen. Robin Haase is nu de enige Nederlander in het hoofdtoernooi van de US Open. De Hagenaar treft in de eerste ronde ook een Argentijn, de als twintigste geplaatste Diego Schwartzman.