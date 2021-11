Griekspoor dendert door: 25ste zege op rij, 5de finale op rij

DERDE KLASSE B Pas als het kwaad al is geschied, komt Kapelle in de wedstrijd

WILLEMSTAD - De voetballers van Kapelle hebben het inhaalduel bij Kogelvangers in de derde klasse B van het zaterdagvoetbal met 3-1 verloren. Binnen het halfuur was de partij in Willemstad beslist. Door de nederlaag blijft de ploeg van Olaf Filius in de onderste regionen.

17:50