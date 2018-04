Gratis seizoenskaarten voor zestig fans van Leicester

RUDESTATS Bekerbalans: Wissel op 5, Goes op 10 en Vlissingen op slot

3 april Voor de eerste keer in zijn bestaan – en voor de oudste club van Zeeland is dat héél lang – heeft Goes de halve finale van de districtsbeker bereikt. De klus was dinsdagavond eigenlijk al na een ruim halfuur geklaard tegen Sliedrecht. Toen leidde Goes al met 0-4 tegen de Zuid-Hollandse eersteklasser. Eindstand: 1-7.