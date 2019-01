Graf: Williams gaat recordaantal Grand Slams verbreken

Bradley de Nooijer maakt zich niet zo snel ergens druk om

7:00 OOST-SOUBURG - Hij ligt onderuit gezakt op de bank, de dag voordat hij het ouderlijk huis na twee weken weer moet verlaten. Over het antwoord op de vraag die hij net voorgeschoteld heeft gekregen, moet hij even nadenken. Is zijn achternaam eigenlijk een voor- of een nadeel? ,,Ik ben vaak de zoon van, ja. Maar ik draag mijn achternaam met trots’’, zegt Bradley de Nooijer. ,,Mijn vader heeft een mooie carrière gehad. Je zult altijd mensen hebben die zeggen dat ik profvoetballer ben geworden omdat ik ‘de zoon van’ ben. Dat is dan maar zo.’’