Goud voor Ethiopiër Desisa in nachtelijke marathon

Winst voor Vlissin­gers Tim Pleijte en Samantha Luitwieler in Kustmara­thon

5 oktober BURGH-HAAMSTEDE - De Kustmarathon is zaterdag voor de tweede maal gewonnen door Vlissinger Tim Pleijte. Na de flater van de Marokkaan Redouan Nouini - hij zat in de Brabantse plaats Zeeland in plaats van de provincie en deed dus niet mee - lag min of meer de rode loper voor hem uit. Ook bij de vrouwen won een Vlissinger, Samantha Luitwieler, met een parcoursrecord.