Görges stuit opmars van qualifier Andreescu in Auckland

Simpel ging het niet voor Görges. De 18-jarige Andreesecu, de nummer 152 van de wereld, leek op weg haar stuntreeks in Auckland - ze versloeg op weg naar de eindstrijd Caroline Wozniacki, Venus Williams en Hsieh Su-Wei - te voltooien. Ze won in nog geen half uur gedecideerd de eerste set, maar had daarmee haar kruit verschoten. Na een break in de elfde game van de tweede set was het gedaan met Andreesecu, waarna Görges de partij in de derde set knap uitspeelde en haar zevende WTA-titel won. ,,Dit betekent erg veel‘’, zei de Duitse.