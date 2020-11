Gooit rugblessure Van Gerwen WK-kansen Nederland in duigen?

Veldrijder Tim van Dijke zesde in door Oran­je-team gedomi­neerd EK

7 november ROSMALEN - Voor het tweede jaar op rij is veldrijder Tim van Dijke in de top 10 geëindigd bij het EK voor beloften. De coureur uit Colijnsplaat finishte zaterdagmiddag in Rosmalen als zesde, op 1 minuut en 32 seconden van winnaar Ryan Kamp.