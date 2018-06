Golden State Warriors opnieuw NBA-kampioen

Goes in de startblok­ken voor de laatste etappe

8 juni GOES - De voetballers van Goes beleefden donderdag een knotsgek voetbalavondje. In de finale van de nacompetitie tegen Be Quick keek de hoofdklasser halverwege tegen een 0-2-achterstand aan. Op basis van voetballend vermogen, werklust en slimmigheden bogen de Goesenaren de tussenstand om in 2-2. ,,Dit team leert ontzettend snel”, concludeerde trainer Rogier Veenstra na afloop.