Golden State Warriors onbedreigd naar NBA-finale

Gi­ro-debutant Antwan Tolhoek: Laat nu de bergen maar komen

20 mei RAVENNA - Een welkome rustdag was het voor Team Jumbo-Visma. Nadat kopman Primoz Roglic al in de proloog van de Ronde van Italië de roze leiderstrui pakte, kon de ploeg vijf dagen aan de bak. Antwan Tolhoek uit Yerseke wist dus wat hem te doen stond. ,,We waren erop voorbereid en hebben ons werk naar behoren gedaan. De eerste week is goed verlopen”, stelde hij maandag.