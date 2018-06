Golden State Warriors deelt eerste tik uit in NBA-finale

De eerste helft ging gelijk op. Halverwege stond het 56-56. Na rust nam de thuisploeg, zoals zo vaak, meteen het initiatief en bouwde een voorsprong van 8 punten op. Maar LeBron James, de ster van Cleveland, hield zijn ploeg vrijwel in zijn eentje, met in totaal 51 punten, in de race. Na de reguliere speeltijd was het 107-107. Pas in de verlenging sloeg de thuisploeg het beslissende gaatje.

Het is het vierde seizoen op rij dat de NBA-finale gaat tussen deze twee teams. In 2015 en 2017 won Golden State, in 2016 ging de titel naar Cleveland. Net als bij de vorige drie finaleseries won Golden State het eerste duel van de finalereeks.



,,LeBron was geweldig. Hij heeft er alles aan gedaan zijn team aan de overwinning te helpen. Vanavond konden we weer zien waarom hij de beste speler van de wereld is. Dat we hebben verloren moet voor hem heel onrechtvaardig voelen'', zei Tyronn Lue, coach van de Cavaliers.