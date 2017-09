Goffin treft Dolgopolov in finale Shenzhen

Julius Bliek pakt bij zijn debuut een punt met FC Dordrecht

29 september DORDRECHT - Julius Bliek heeft vrijdagavond in het shirt van FC Dordrecht zijn debuut in het betaalde voetbal gemaakt. De verdediger (23) maakte deze zomer de overstap van eersteklasser Kloetinge en kreeg in het thuisduel met FC Volendam een basisplaats van trainer Gérard de Nooijer. Bliek slaagde er niet in om zijn debuut af te sluiten met een overwinning. Het duel eindigde in 2-2.