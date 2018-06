Goes reikt hoger dan ooit tevoren

HAREN - Goes speelt volgend seizoen in de derde divisie. Het keurkorps van trainer Rogier Veenstra was zondagmiddag met 2-0 te sterk voor Be Quick 1887, dat degradeerde. Tim de Winter eiste een hoofdrol op. De jonge middenvelder nam de openingstreffer voor zijn rekening en gaf een assist.

Goes wist zich gesteund door heel wat meegereisde supporters. Zo was er een aantal sponsors, dat per vliegtuig naar het hoge noorden afreisde. Ook nam een groep tieners uit Arnemuiden vanochtend vroeg de trein om Goes te steunen op sportpark Esserberg. Daarnaast kwamen veel familieleden en vrienden op eigen gelegenheid naar Groningen.

Goes moest al vroeg een tegenvaller zien te verwerken. Erwin Franse verrekte in de vijftiende minuut een hamstring. De 20-jarige aanvaller werd vervangen door Remon de Vlieger, die ook niet okselfris was. Be Quick 1887 werd enkele keren gevaarlijk, doordat Sherief Tawfik en Klaas van Hecke de bal verspeelden in de opbouw. In de 22ste minuut leken de bezoekers op voorsprong te komen via Yannick van de Woestijne, maar arbiter Witlox keurde de treffer af wegens buitenspel.

Vijf minuten later kwam Goes alsnog op voorsprong. Tim de Winter schoot op aangeven van invaller De Vlieger raak: 0-1. De Winter staat niet vaak in de spotlights en is met name belangrijk in het druk zetten. Uitgerekend in de finale van de nacompetitie maakte hij dus een zeer belangrijke goal voor Goes. De thuisploeg kreeg enkele minuten later een goede mogelijkheid via Robert Talens, maar de aanvoerder kopte in de handen van Goes-goalie Brian Meulmeester. Tien minuten voor de rust kreeg Goes nog een uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar Rick de Punder schoot via de doelman tegen de paal. Halverwege was de stand 0-1.

Volledig scherm De spelers van Goes vieren feest na de 0-2-zege op Be Quick 1887. © Len Wolters

Na de hervatting kreeg spits Daniel Wissel een goede kans om er 0-2 van te maken, maar hij schoot oog in oog met de doelman van Be Quick naast. In de 73ste minuut werd het dan toch 0-2. Rick de Punder was het eindstation van een aanval over meerdere schijven. Tim de Winter gaf de bal op een presenteerblaadje aan De Punder, die dit seizoen vooral een bijrol had. Als kind van de club was het daarom extra bijzonder om de 0-2 op het scorebord te zetten.

Nog ruim een kwartier moesten de Zeeuwen overleven tegen de derde-divisionist. Jan Paul van Hecke haalde een bal van de lijn en Rick Wiersma schoot naast het doel van Meulmeester. Zo eindigde het duel in 0-2 en promoveerde Goes voor het eerst in de clubhistorie naar de derde divisie. Oefenmeester Veenstra ging na afloop op de schouders.