Goes flikt het weer en is na volgend spektakelstuk stapje dichterbij nacompetitie

DERDE DIVISIEHARDERWIJK - Goes bezorgde het publiek zaterdag weer een krankzinnige slotfase. De degradatiekandidaat leek na een doelpuntrijke slotfase weer te stranden op een 3-3-gelijkspel. Maar niets bleek minder waar toen Jelle Klap de 3-4 binnen werkte. Hierdoor komt Goes weer een stap dichterbij nacompetitie.

De laatste wedstrijden krabbelde Goes terug van de laatste stek (18) naar de op één na laatste stek (17). Om directe degradatie te ontlopen moet Goes minimaal zestiende worden. Het gat naar die belangrijke plek is zes punten. Zaterdag had Goes de taak om dat gat te doen slinken tegen VVOG.

VVOG leek te verslaan. In de zestiende minuut spatte een kopbal van Riad Elloukmani uiteen op de paal. Daarna was het toch VVOG wat op voorsprong komt. Goes bleef aanstalten maken op een doelpunt maar het leek er voor rust niet meer van te komen. Uit een moeilijke hoek probeerde Huib van Hecke het doel te vinden. En warempel, 1-1. Direct floot de scheidrechter het rustsignaal.

Minuut 49: Goes kwam op voorsprong door een schot van Francis Kabwe Manengela, 1-2. Lang konden de Goesenaren niet genieten van die 1-2, maar liefst drie minuten. Toen schoot VVOG alweer de gelijkmaker binnen.

Minuut 79: Sylvio Hage zet Goes voor de tweede keer op voorsprong na een diepe bal. Net als vorige week gaat het weer mis in de slotfase. Zes minuten na de 2-3 maakt VVOG weer gelijk, 3-3.

Minuut 89: Het spektakelstuk werd in de laatste minuut nog maar eens spectaculairder. Goes kreeg een hoekschop toegewezen. Jelle Klap verzilverde de voorzet en zette de Zeeuwen op 3-4. Driemaal op voorsprong komen bleek scheepsrecht te zijn. Goes won met 3-4 van VVOG.

VVSB (16) speelt om zes uur tegen Ajax amateurs (15). Goes loopt hoe dan ook 1 punt in.