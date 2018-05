Goede start Nadal in Rome, Thiem al uitgeschakeld

Sparta neemt afscheid van Zeeuwse spelers

15 mei ROTTERDAM - Dolf Roks voerde onlangs gesprekken met verschillende Zeeuwse spelers van Sparta. Jelle Klap, Stefan de Bert en Nazario de Fretes kregen te horen dat er volgend seizoen geen plaats meer voor hen is bij de Rotterdamse club. Klap (21) kwam afgelopen zomer over van Goes en was als rechtsback een vaste waarde bij Jong Sparta, dat elfde staat in de tweede divisie. Toch mag hij niet blijven.