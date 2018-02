Go Ahead Eagles stuurt taxi om supporters uit de kroeg te halen

Impens gelooft in een periodetitel voor sterk draaiend Hoek

14:57 HOEK - Nadat de beleidsbepalers van Hoek zich een paar dagen eerder al tevreden in de handen hadden gewreven, zette Rik Impens afgelopen zaterdag zijn handtekening onder een nieuw contract. De topscorer en spelbepaler speelt ook volgend seizoen bij Hoek, vooral omdat de manier van voetballen bij hem past. ,,In België wordt vaak een soort kick and rush gespeeld’’, zegt Impens. ,,Ik zag de ballen alleen maar over me heen vliegen.’’