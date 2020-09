Giustino na 74 games door naar tweede ronde Roland Garros

voetbal vodcast PZC Voetbal Vodcast #5: ‘Goed nieuws voor Clinge: ze zijn veilig’

28 september VLISSINGEN - Het lek is nog niet boven bij Hoek, betoogt PZC-verslaggever Rudy Boogert in de vijfde Voetbal Vodcast van dit seizoen. ,,Hoek is nog geen ploegen uit de top 5 tegengekomen’’, zegt hij op vragen van presentator Juriën Dam. Maar de klinkende zege op ACV is een prima stap.