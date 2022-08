Gijs ‘GB’ Brouwer leeft bij US Open in New York zijn jongensdroom: ‘Ik verbaas mezelf nog steeds’

Geroutineerd zette Gijs Brouwer zaterdag op de ‘kids day’ van de US Open handtekeningen op grote gekleurde tennisballen. Of beter, zijn initialen. Wie niet zo brutaal was om te vragen van wie ze nu eigenlijk de krabbel hadden gescoord, kon thuis opzoeken wie ‘GB’ is.

Brouwer leeft zijn jongensdroom, vertelt hij in de ‘mediatuin’ naast het reusachtige Arthur Ashe Stadium. Op 26-jarige leeftijd, en met pas één ATP-toernooi in zijn rugzak, debuteert hij dinsdag op de US Open. Het resultaat van drie goede overwinningen in het kwalificatietoernooi. ,,Dit jaar gaat het gewoon erg goed.”

Quote Ik ben een laatbloei­er, pas op mijn 26ste sta ik nu in de top 200 Gijs Brouwer Zo haalde hij in Houston, de stad waar hij de eerste twee maanden van zijn leven woonde, als qualifier de kwartfinale. ,,Ik ben mentaal sterker geworden, heb een manier gevonden waarop ik het best functioneer. Maar nog steeds verbaas ik mezelf wel een beetje, hoor”, zegt de door Michiel Schapers begeleidde speler.



Al een jaar of zes ploetert Brouwer in de jungle, zoals hij het zelf noemt, van het tennis. Eerst vooral de futures, daarna de challengers. ,,Je verdient weinig, maar ik heb altijd goede steun gehad en bleef het geloof houden. Dit is loon naar werken.”

Brouwer geeft aan dat het goede presteren van zijn generatiegenoten Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven inspirerend heeft gewerkt. ,,We trainen vaak en dan heb je soms het idee dat je best op hetzelfde niveau zit. Dus het gaf moed dat zij doorbraken. Maar ik ben een laatbloeier, pas op mijn 26ste sta ik nu in de top 200. Misschien duurt het bij mij wat langer voordat ik alles onder de knie heb. Maar ik ben net zo goed blij dat ik er op deze leeftijd sta.”

Op de website van de ATP zei Brouwer dat de US Open zijn favoriete toernooi is. Lachend: ,,Terwijl ik hier voor de eerste keer kom. Maar ik zag de sfeer altijd op tv. Die uitbundige fans, dat bevalt me wel.”



Dinsdag hoopt hij op een onbevangen grand slam-debuut, tegen Adrian Mannarino, de nummer 64 van de wereld. De Fransman versloeg afgelopen nacht in de finale van Winston-Salem de Serviër Laslo Djere in twee sets (7-6 (1), 6-4), nadat hij een dag eerder in de halve finale van Botic van de Zandshulp had gewonnen (zie samenvatting hieronder).