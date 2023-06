Gijs Brouwer slaat zich door kwalificatietoernooi en gaat debuteren op Wimbledon

Gijs Brouwer (27) gaat komende week debuteren op Wimbledon. Hij won vanmiddag in het kwalificatietoernooi ook zijn derde partij, van de Fin Otto Virtanen, in straight sets: 6-4, 6-2, 6-4.

Het wordt voor Brouwer, de nummer 153 van de wereld, zijn tweede grand slam. Vorig jaar wist hij zich te plaatsen voor de US Open, waar hij de tweede ronde haalde. Daarin was Lorenzo Musetti in vier sets te sterk. Dit jaar viel hij op in Rotterdam, waar hij het Nederlandse onderonsje in de kwartfinale tegen Tallon Griekspoor verloor. Brouwer haalde dit jaar ook de halve finale van het ATP-toernooi van Houston, zijn geboortestad.

Brouwer kwam tegen Virtanen, die 23 plekken hoger staat op de ATP-ranking, geen moment in de problemen. Hij won in anderhalf uur in drie sets. Het laatste duel in het kwalificatietoernooi gaat op Wimbledon in een ‘best-of'five’.

De linkshandige Brouwer verzekert zich na het weekeinde sowieso van bijna 64 duizend euro, het prijzengeld horende bij de eerste ronde op Wimbledon. Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn de andere mannen in het hoofdtoernooi in Londen. Vrijdagochtend wordt daarvoor geloot. Bij de vrouwen is Nederland dit keer niet vertegenwoordigd in het enkelspel.