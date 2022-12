Gerwyn Price via ‘The Special One’ naar kwartfinales WK darts, Jonny Clayton langs Josh Rock in kraker

Programma en uitslagen WK darts | Nog twee Nederlan­ders op WK, maar wel tegen elkaar

Het WK darts is inmiddels in volle gang in het Londense Alexandra Palace. De achtste finales zijn begonnen. Daarin nog twee Nederlanders: Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode. Zij spelen tegen elkaar. Bekijk hier alle uitslagen, het volledige speelschema en de informatie over het prijzengeld. De finale is op 3 januari 2023.

