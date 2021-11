Gerwyn Price toont klasse en bereikt finale Grand Slam of Darts

TWEEDE KLASSE E Dubbele gevoelens bij MZC’11 na grijpen periodeti­tel

VLISSINGEN - MZC’11 vierde een miniem feestje in de tweede klasse E, want er was na de 2-2 tegen De Meeuwen sprake van gemengde gevoelens. Enerzijds was het veroveren van de eerste periodetitel een feit, maar anderzijds zag de ploeg VVGZ (3-0-zege op Arendskerke) in punten op gelijke hoogte komen.

20 november