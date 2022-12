Gerwyn Price snoert Raymond van Barneveld de mond na zege op WK: ‘Met die praatjes is het nu klaar’

Met videoHet zat Gerwyn Price behoorlijk hoog, het feit dat Raymond van Barneveld in aanloop naar hun onderlinge partij op het WK roeptoeterde dat hij op een tv-toernooi nog nooit van Price had verloren. ,,Met die praatjes is het nu klaar", zei de Welshman met een grote grijns.

Bij de Grand Slam of Darts was Van Barneveld onlangs tot twee keer toe te sterk voor Price. ,,Hij heeft sowieso nog nooit van mij gewonnen op het tv-podium”, stelde Barney vastberaden op de middag voor de wedstrijd.

Die opmerking was Price niet ontgaan, zo bleek direct na de door de nummer één van de wereld met 4-0 gewonnen partij. ,,De laatste jaren was hij er op tv-toernooien nooit bij, dus dan is het ook lastig om hem te verslaan”, sneerde hij. ,,Maar nu kan hij zijn mond houden over z’n televisiezeges op mij.”

Drie, vier slippertjes in de partij

Heel even had hij zijn adem ingehouden na de eerste beurt in de partij, waarin hij zelf maar 43 gooide en Van Barneveld de maximale 180. ,,Dat was nou precies níet wat ik wilde. Ik had het omgekeerd in gedachten. Maar gelukkig kon ik het snel herstellen en Raymond daarna continu onder druk houden.”

Slechts af en toe kreeg Van Barneveld kansen. ,,Ik had drie, vier slippertjes in de partij. Vroeger zou Raymond daar ongetwijfeld van geprofiteerd hebben, nu lukte dat niet.”

Gooien met koptelefoon

Price bevestigde na de partij dat hij had overwogen om met een koptelefoon op te gaan gooien, om zich te kunnen afsluiten van de negativiteit van het publiek richting hem. Dat is sinds een paar akkefietjes op het podium met andere spelers het geval en wordt maar niet minder. ,,Als Raymond beter in de wedstrijd had gezeten en het publiek zich meer tegen mij had gekeerd, dan had ik het waarschijnlijk nog wel gedaan. Maar nu was het niet nodig.”

Hij sloot niet uit dat hij het in het vervolg van het toernooi alsnog gaat doen. ,,En het gaat overigens niet alleen om een koptelefoon, maar ik doe dan ook oordopjes in. Ik heb het thuis in de kerst-break eerst alleen met oordopjes in geprobeerd, maar toen hoorde ik nog teveel. Met de koptelefoon erbij hoorde ik zelfs mijn kinderen niet meer; toen wist ik dat het goed zou werken, haha.”

Price baalt er wel van dat hij massaal wordt uitgejouwd. ,,De mensen hebben een verkeerd beeld van mij, gebaseerd op één of twee dingetjes die een paar jaar geleden zijn gebeurd. Ik zou het fijn vinden als ik de kans krijg om te laten zien wie ik echt ben.”

Raymond van Barneveld vertrok na de partij direct naar zijn hotel. Hij stond de pers niet te woord.

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

