Gérard de Nooijer zet trainerscarrière voort in China

Iedere ochtend kijkt De Nooijer even uit het raam van de kamer waar hij deze weken verblijft. In de verte ziet hij bossen, daarvoor liggen tientallen voetbalvelden. ,,Er liggen er hier een stuk of vijftig’’, vertelt de Souburger, die met zijn jeugdteam van de Dalian Istar H&C Football Club op trainingskamp is op het gigantische complex van Guangzhou Evergrande, dat 120 hectare groot is en 185 miljoen dollar heeft gekost. ,,Dit is de grootste voetbalacademie ter wereld. Je weet echt niet wat je ziet.’’