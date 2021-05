Gepasseerde Stengs wel bij verjaardag schoonvader De Boer

,,Ik ben gewoon naar hem toe geweest, ik ben niet zo lastig hoor”, zei Stengs bij ESPN. ,,We hebben gewoon zijn verjaardag gevierd en natuurlijk hebben we het er toen wel even over gehad.”

,,Natuurlijk was dat een teleurstelling. Op het laatste moment afvallen is sowieso niet leuk”, aldus Stengs, die een relatie heeft met Beau de Boer. ,,Of ik er wakker van heb gelegen? Nee, nee, nee, zo heel extreem ben ik daar niet in. Natuurlijk was ik even teleurgesteld, maar ik moet me nu gewoon weer melden bij Jong Oranje. Ik heb uitleg gekregen van de bondscoach en die uitleg kan ik wel begrijpen. Ik vind zelf ook dat mijn prestaties te schommelig zijn geweest. Maar alsnog is het lastig te accepteren.”