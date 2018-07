Gemengde gevoelens bij Bertens: Balen, maar waren supermooie weken

Hoewel Bertens de eerste set won, had ze nooit echt het gevoel dat ze grip op de wedstrijd had. ,,Zij pakte in het begin haar kansen niet echt en ik pakte ze eigenlijk wel gelijk, daarom won ik die eerste set. Maar zij ging eigenlijk steeds beter spelen. Die eerste set valt een beetje met geluk mijn kant op en misschien zijn we daar wel gelijk. Maar ik had niet het gevoel dat ik de betere was.''