Gefrustreerde Fognini: Er zou hier een bom moeten ontploffen

Fognini werd eerder in zijn carrière al voor twee Grand Slams geschorst nadat hij een umpire beledigde op het US Open in 2017.



Na de wedstrijd, die hij met 6-3, 7-6 (12) en 6-3 verloor, bood hij zijn verontschuldigingen aan. ,,De baan was niet echt goed. Ik was natuurlijk ook niet blij met mijn prestatie, want ik had hier veel te winnen. Ik had ook een goede kans om te winnen. Ik zeg sorry. Als ik iemand beledigd heb. Sorry. Geen probleem.”