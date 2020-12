Geen WK voor Kleermaker wegens corona: ‘Enorme teleurstelling’

De Zuid-Afrikaan Carolissen is daardoor in de tweede ronde de tegenstander van de als 25ste geplaatste Danny Noppert. Dat duel staat dinsdagavond op het programma.

Kleermaker kwam met een korte verklaring op de website van de PDC: ,,Dit is een enorme teleurstelling. Mijn gezondheid gaat boven alles, en hoewel ik totaal geen symptomen heb, vraag ik iedereen mijn privacy te respecteren in deze moeilijke tijd. Dank voor het begrip.”



Carolissen kreeg meteen een ‘lucky loser’ als tegenstander in de eerste ronde, maar ook de Brit Josh Payne moest zich vanmorgen terugtrekken omdat hij in directe nabijheid verkeerde met iemand die wel positief is. De Zuid-Afrikaan kreeg een bye naar de tweede ronde.