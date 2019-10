Geen vijfde titel voor Djokovic, Tsitsipas in drie sets te sterk

Opvallend genoeg staat het nu 2-1 in onderlinge ontmoetingen, in het voordeel van Tsitsipas. De 21-jarige wereldtopper gaat het in de halve finale opnemen tegen Daniil Medvedev, die een wedstrijd eerder Fabio Fognini versloeg. In de avondsessie staan de overige twee kwartfinales op het programma in de Chinese miljoenenstad. Roger Federer treft dan Alexander Zverev en Dominic Thiem neemt het op tegen Matteo Berrettini.





Voor het begin van zijn duel met Djokovic kreeg Tsitsipas al zekerheid over zijn deelname aan de ATP Finals in Londen. Door de nederlaag van concurrent Fognini is het zesde ticket voor hem. Er zijn nog twee startplaatsen te verdienen voor het lucratieve eindejaarstoernooi in november. Tsitsipas maakt zijn debuut bij het officieuze WK, waaraan de beste acht spelers van het jaar mogen meedoen.