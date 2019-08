Geen US Open voor voormalig finalist Kevin Anderson

TERUGLEZEN | Hoek en Goes maken geen fout bij seizoens­start derde divisie

16:53 VLISSINGEN - Zowel Hoek als Goes is het seizoen in de derde divisie begonnen met een overwinning. De Goesenaren waren op bezoek in Veenendaal met 2-3 te sterk voor Dovo, terwijl Hoek in eigen huis nipt van FC Lisse won: 1-0.