Geen US Open voor Vondrousova

Griekspoor geeft plek op US Open weg

23 augustus Tallon Griekspoor had een plek in het hoofdtoernooi van de US Open voor het grijpen, tot de zenuwen ineens toesloegen. De 23-jarige Haarlemmer won in de beslissende kwalificatieronde tegen de Argentijn Marco Trungelliti de eerste set met 6-3 en stond in de tweede met 3-0 voor, maar gaf de partij daarna volledig uit handen.