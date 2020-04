Geen tennistoernooien tot half juli, ook streep door Rosmalen

Kortston­dig dienstver­band bij Goes gaf Michel Leonhart een boost

14:17 GOES - Zonder een wedstrijd op de bank eindigt de samenwerking tussen Goes en Michel Leonhart. De KNVB maakte dinsdag bekend dat er een streep gaat door het huidige voetbalseizoen. Leonhart had de derdedivisionist welgeteld twee trainingen onder zijn hoede. ,,Ik heb me nauwelijks kunnen voorstellen.”