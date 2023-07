Geen spoortje twijfel en beter dan ooit: tegen deze Novak Djokovic is zelfs nummer 1 Carlos Alcaraz de underdog

Column Thijs Zonneveld | Chauvinis­me op zijn aller­franst: commentato­ren kwamen klaar bij elke versnel­ling

Columnist Thijs Zonneveld zag in de twaalfde etappe van de Tour de France het chauvinisme oplaaien, want Thibaut Pinot was mee in de aanval. ,,De Franse commentatoren kwamen klaar bij elke versnelling.”