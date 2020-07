Geen positieve coronatests bij PDC Summer Series; darters weer écht tegen elkaar

Borsele Sloepoort Cup gaat in aangepaste vorm op 12 augustus van start

10:27 NIEUWDORP – De 34ste editie van de Borsele Sloepoort Cup gaat deze zomer definitief door, al wordt het toernooi wel in aangepaste vorm afgewerkt. Het wedstrijdschema is vastgesteld in samenspraak met de gemeente Borsele, alle duels duren geen 45 maar 90 minuten en Terneuzense Boys en Kloetinge onder 23 zijn in poule A de vervangers van de zondagtak van VC Vlissingen. De eerste duels worden op woensdag 12 augustus gespeeld, op de velden van SV Nieuwdorp.