Geen paniek bij Van Gerwen voor start WK: ‘Ik kan toch niet altijd alles winnen?’

Door Max van der Put



Normaal gesproken reist Michael van Gerwen met het vliegtuig naar Engeland als hij daar een toernooi heeft. Maar deze week ging de 31-jarige Vlijmenaar met de auto van Brabant naar Londen, waar vanavond de Schot Ryan Murray zijn eerste tegenstander is op het WK darts. ,,Ik ben niet heel erg bang voor het coronavirus, alleen heeft het voor mij ook op sportief gebied veel gevolgen als ik positief test. Dan mag ik niet gooien. Ik hou me netjes aan de regels, was m’n handen, draag een mondkapje. Maar je moet toch tanken, boodschappen doen. Verder zoek ik het risico niet op. Het leek me niet verstandig om nu met veel andere mensen in een vliegtuig te gaan zitten.’’



Of hij – als hij vanavond ‘gewoon’ wint – thuis kerst kan vieren, weet Van Gerwen nog niet. ,,Ik ga sowieso naar huis daarna. En het toernooi gaat pas op de 27ste verder. Maar als mijn volgende partij op die dag wordt ingeroosterd, moet ik al op eerste kerstdag weer in Londen zijn voor een coronatest. Ik hoop dat het later is, want het is natuurlijk leuk om met Daphne en de kids cadeautjes uit te pakken bij de kerstboom. Maar anders is het dan maar zo.”