Geen nummer 14 voor Nadal: ‘Het leven gaat door’

Nadal was in de afgelopen zestien jaar dertien keer de beste op Roland Garros. In 2009 verloor hij in de vierde ronde van de Zweed Robin Söderling en in 2015 bleek Djokovic te sterk in de kwartfinales. Een jaar later moest de Spaanse ‘gravelḱoning’ zich vanwege een polsblessure afmelden voor de derde ronde. Gisteravond incasseerde Nadal zijn derde nederlaag op Roland Garros. Djokovic, de Servische nummer 1 van de wereld, was in vier sets te sterk: 3-6 6-3 7-6 (4) 6-2.