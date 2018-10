'Geen gevoelige info van Nederlandse sporters gehackt'

De zeven mannen, allen lid van de militaire inlichtingendienst GROe, drongen binnen in systemen van tientallen antidopingorganisaties en sportbonden. De actie van de hackers was een vergeldingsoperatie na het uitsluiten van Rusland bij de Olympische Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea wegens grootschalig dopinggebruik.

Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit laat weten dat de Russen zijn antidopingorganisatie zeer waarschijnlijk ook hebben aangevallen. ,,Het zou me verbazen als ze het niet hadden geprobeerd. We hebben regelmatig te maken met cybercriminaliteit, zoals DDoS-aanvallen. Ik weet niet of de zeven Russische verdachten daar een rol in hebben gespeeld, we hebben daar geen signalen van ontvangen. Tot nu ligt er -zover we nu weten- geen gevoelige informatie van ons op straat."

Fancy Bear

Ram stelt dat er ongeveer anderhalf jaar geleden wel medische informatie van een Nederlandse sporter bij Russische hackers terecht is gekomen. ,,Die info kwam via een bestand van het IOC (Internationaal Olympisch Comité, red.) bij het hackerscollectief Fancy Bear terecht. Deze sporter had dispensatie op medische gronden gekregen voor het gebruik van een medicijn. In die tijd waren de Russen er erg op gebrand om bewijs te vinden voor dopinggebruik bij westerse sporters. Zo van: 'zie je wel, jullie sporters gebruiken ook massaal medicijnen'. In dat kader is ook een medisch dossier van een Nederlander bij hen terechtgekomen. Nee, ik zeg niet om welke sporter het gaat."

NOC*NSF

Geert Slot, woordvoerder van het NOC*NSF zegt dat er ook bij de sportkoepel geen signalen zijn dat de Russen in de computersystemen hebben gesnuffeld. ,,In ieder geval niet recent, maar ook ook wij kunnen niet voor 100 procent uitsluiten dat er niets aan de hand is. We hebben geen berichten ontvangen van de overheidsdiensten dat de zeven Russen het op ons hadden gemunt."