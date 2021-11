Geef hier die bal! Ballenjongen Manchester City drijft Villa-keepster tot wanhoop

Djokovic zwijgt over vaccin en weet niet of hij aan Australian Open deelneemt

Novak Djokovic weet nog niet of hij aan de Australian Open deelneemt. ,,We zullen zien, we moeten afwachten”, zei de Serviër na zijn nederlaag tegen de Duitser Alexander Zverev in de halve finales van de ATP Finals.

