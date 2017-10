Gedwongen veiling dreigt voor legende Becker, schuld geschat op 61 miljoen

RUDESTATS Bart van den Hemel scoort in 100ste wedstrijd

11:42 VLISSINGEN - Bart van den Hemel scoorde zondag voor de eerste keer in zijn carrière vier keer in een wedstrijd. WVV’67 was daarvan het slachtoffer (5-0-winst). De goalgetter van Groede had overigens al wel eens vijf keer gescoord in één wedstrijd, twee seizoenen geleden tegen Rimboe.