Gedumpte Koolhof vindt snel weer een nieuwe partner

FC Twen­te-spe­ler Menig besmet met corona, Roemeratoe moet in quarantai­ne

18 november ENSCHEDE - FC Twente was tot dusverre nog gevrijwaard van corona, maar daar is nu een einde aan gekomen. Aanvaller Queensy Menig is positief getest. Menig heeft verder geen klachten, maar is wel meteen in isolatie gegaan.