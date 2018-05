Gedreven Van Gerwen laat er geen gras over groeien

MVG is die knock-out in de halve finale van het WK eind december nog niet vergeten. Tijdens de Premier League gooide hij Cross al twee keer met 7-2 van het podium, vanavond in de O2 Arena in Londen was het opnieuw vrijwel eenrichtingsverkeer. De ‘groene sloopkogel uit Vlijmen’ stopte pas met hard beuken toen hij met 5-1 voor stond. Bij 7-3 kon een zichtbaar ontevreden Cross even naar adem gaan happen tijdens een korte pauze. Daarin vond hij geen wondermiddel, maar Van Gerwen liet de wereldkampioen vervolgens wel bijna terugkomen tot 7-5. Dat schrikmoment schudde Mighty Mike weer wakker: 8-4 en vervolgens een uitgooi van 128: 9-4.