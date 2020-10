Gedreven Michael van Gerwen naar kwartfinale World Grand Prix

De uitslag (3-0 in sets) doet vermoeden dat het een eenvoudige overwinning was voor de Vlijmenaar, maar dat was niet het geval. In de eerste set liet Petersen twee pijlen voor de setwinst onbenut, in de tweede set zelfs vijf. In beide gevallen profiteerde MVG optimaal. Na het binnenslepen van de tweede set toonde de gedreven Van Gerwen zich met een vreugdekreet uitermate opgelucht.



In de derde set liet de nummer 1 van de wereldranglijst, die de laatste tijd wisselend presteert, zijn opponent niet meer geloven in een ommekeer (3-1). Mighty Mike neemt het in de kwartfinale op tegen de Australiër Simon Whitlock. ,,Dit geeft een goed gevoel”, stelde Van Gerwen na afloop. ,,Met 96 gemiddeld kan ik wel thuiskomen. Ik heb veel ervaring op het podium, hij een stuk minder, maar hij was de laatste tijd wel in de vorm van zijn leven. Dus ik ben heel blij met deze overwinning.”



Eerder op de avond haalde Dirk van Duijvenbode verrassend al de laatste acht bij het ‘dubbel in, dubbel uit-toernooi’ door de Belg Dimitri van den Bergh te verslaan (3-1 in sets). Danny Noppert redde het niet. Hij werd uitgeschakeld door Gary Anderson (0-3). Van Duijvenbode neemt het nu op tegen Anderson in de kwartfinale.



Vrijdag komt nog een Nederlander in actie: Jeffrey de Zwaan speelt dan tegen Gabriel Clemens uit Duitsland.