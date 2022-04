Gebrek aan ritme breekt Novak Djokovic op in Monte Carlo

De Serviër knokte zich in de tweede set terug van een achterstand maar maakte in de derde set te veel fouten om het Davidovich Fokina lastig te maken. ,,Ik had geen energie meer in de derde set”, stamelde Djokovic. ,,Ik hou niet van dit gevoel, maar we zullen met mijn team bekijken waarom ik me zo voelde. Ik hoop dat ik volgende week in Belgrado beter ben. Ik wil Alejandro feliciteren, hij was de betere. Hij slaagde erin een beter ritme te vinden in de eerste twee sets. Ik zat de hele wedstrijd op het randje en holde achter de feiten aan.”