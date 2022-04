Gebrek aan ritme breekt Djokovic op in Monte Carlo

Blessure­leed zette Bart Deprez aan het denken: hij stopt met voetballen

GOES - Bart Deprez (29) is bezig aan zijn laatste maanden als voetballer. De voormalig spits van Kloetinge en Goes was in de afgelopen twee jaar veelvuldig geblesseerd. Dat zette hem aan het denken. De speler van derdedivisionist Barendrecht stopt na dit seizoen. ,,Ik wil ontdekken of de vrijheid me bevalt.”

11 april