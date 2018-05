Geblesseerde Tsonga zegt af voor Roland Garros

Tolhoek bij rentree beste Nederlan­der

9:07 LONG BEACH - Wielrenner Antwan Tolhoek heeft zondag (maandag Nederlandse tijd) zijn rentree gemaakt met een twintigste plek in de eerste etappe van de Ronde van Californië. De Yersekenaar van LottoNL-Jumbo was de afgelopen maanden uit de roulatie vanwege een knieblessure. Hij kon daardoor niet meedoen aan de Ronde van Italië, waarvoor hij aanvankelijk geselecteerd was.