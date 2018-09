Geblesseerde Haase vervangen door debutant Griekspoor in Davis Cup

De plaats van Haase wordt ingenomen door Scott Griekspoor, die zijn debuut gaat maken in het landentoernooi. De 27-jarige Griekspoor is de nummer 224 van de wereld.



Vrijdag verloor Haase, ondanks een voorsprong van 2-0 in sets, in een vijfsetter van Denis Shapovalov. De stand in de ontmoeting is 2-1 in het voordeel van Canada. Na Raonic-Griekspoor neemt Thiemo de Bakker het op tegen Shapovalov.