Geblesseerde Griekspoor trekt zich terug uit halve finale in Spanje

Goes gaat vol voor een periodeti­tel

12 april GOES - Door het 1-1-gelijkspel vorige week tegen UNA gaat Goes nog altijd aan kop in de strijd om de derde periode. HSC’21 is zondagmiddag de volgende tegenstander. De club is weliswaar minder aansprekend, het belang van het duel is minstens even groot. ,,Het is één van de best voetballende ploegen uit de derde divisie’’, stelt Ruben Hollemans.