Gavrilova en Pavlioetsjenkova naar finale Hongkong

Goes ontwikkelt plan B

13 oktober GOES - De 2-0-nederlaag van Goes tegen Halsteren was voor trainer Rogier Veenstra een eye opener. De Zuid-Bevelandse formatie creëerde nauwelijks kansen tegen het tactisch sterke, Zeeuws getinte Halsteren. ,,Dat was een wake-up-call”, stelt Veenstra in de aanloop naar het duel zondag met UDI’19.