Gauff verrast Sabalenka in Lexington

Champagne en verdienste­lij­ke elfde plaats voor Antwan Tolhoek in Italië

12 augustus BAROLO - Het was woensdag weer juichen geblazen voor Antwan Tolhoek uit Yerseke en zijn teamgenoten van Team Jumbo-Visma. In Italië zag Tolhoek zijn kopman George Bennett de Gran Piemonte winnen, voor Diego Ulissi en Mathieu van der Poel. Tolhoek kon zelf ook lang mee in de finale en eindigde op een verdienstelijke elfde plaats, negen seconden achter zijn teamgenoot uit Nieuw-Zeeland.