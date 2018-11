Gattuso berispt vicepremier: ‘Waar bemoeit die man zich mee?’

VIDEO Zware bevalling in Noordwijk houdt Hoek bovenin

24 november NOORDWIJK – Het kostte bloed, zweet en tranen, maar Hoek wist de overwinning zaterdagavond wel over de streep te trekken. Op bezoek bij het laaggeklasseerde SJC won de ploeg van Dennis de Nooijer met 1-2, in een wedstrijd die het al veel eerder had moeten beslissen. Dat leek tien minuten voor tijd te gebeuren, maar Rik Impens miste een strafschop. Daardoor was het voor alles en iedereen bij Hoek billenknijpen geblazen, tot de allerlaatste seconde.